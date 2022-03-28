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الطقس غدا.. الأرصاد تعلن حالة الجو ليوم الثلاثاء 29 مارس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية دافئ على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن أبرز الظاهرة الجوية عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع حيث تسجل القاهرة 25 درجة.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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