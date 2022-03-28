إحالة دعوى وقف تحصيل الضريبة المضافة المفروضة على أعضاء "الزمالك" للخبراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي للخبراء.

وكان المحامي هاني عيد، عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، رفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة؛ فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد بالتوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبتهم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية بضريبة قيمة مضافة، وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون، علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفي الأندية الرياضية خاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء، ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية، وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.

وأوضح هاني عيد أنه رفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له؛ لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي، وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث أن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.