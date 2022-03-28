كشف هوية شاب صدمه قطار العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط مباحث العياط هوية شاب صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد، اليوم الاثنين.

جهود البحث التي أشرف عليها العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين بينت أن المتوفى يدعى حسام محمد الخشن، يبلغ من العمر 26 سنة، مقيم منطقة التفتيش غرب مركز العياط.

تحريات الرائد أحمد ماهر رئيس المباحث أشارت إلى أنه في أثناء عبور الشاب للمزلقان مستخدمًا معبر غير شرعي فوجئ بقطار قادم من الجهة المقابلة بسرعة فائقة فصدمه ليفارق الحياة في الحال.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفى بمزلقان السكة الحديد بنطاق مركز العياط.

انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة مدعومين بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة فيما وصف شهود عيون "منظر بشع".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.