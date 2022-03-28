ضبط طبيب مزيف بالجيزة ادعى قدرته على إجراء عمليات جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بانتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة) بانتحال صفة "طبيب بشري" واستخراج كارنيه منسوب صدوره لإحدى النقابات وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة في نشاطه -مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الآثم، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشري وتزوير الكارنيه المشار إليه، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.