بالأسماء.. محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ١١ أما مثالية من الأمهات الفائزات على مستوى المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، منح المحافظ الأمهات المثاليات، شهادة تقدير ومبالغ مالية، مؤكداً خلال كلمته أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية موجهاً التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات.

وضمت الأسماء المكرمة، من محافظ الجيزة كلا من: هدي محمد علي بشمال الجيزة الأم المثالية الأولى و سيدة عبد الرحيم أحمد ببولاق الدكرور الأم المثالية الأولي أم لإبن ذو احتياجات خاصه و فريال أحمد أسعد بشمال الجيزة الام المثالية الأولي ام بديلة وحصلت علي المركز الثاني ناهد محمد محمود بشمال الجيزة والمركز الثالث نجوي محمد أبو الوفا ب ٦ أكتوبر والمركز الرابع هدي محمد يس بأطفيح و المركز الخامس سناء حسن محمود بالهرم والمركز السادس هناء أحمد حافظ بالهرم و المركز السابع هالة فوزي محمد ب ٦ أكتوبر والمركز الثامن شريفه السيد السيد ببولاق الدكرور و المركز التاسع ماجدة عبد البديع بالدقي.

كما كرم المحافظ عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة وهم جمعية الأورمان وجمعية الفتوح الإسلامية وجمعية إرسم فرحة ومؤسسة جنه الأشجار للتنمية.

شهد فعاليات التكريم إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعي.