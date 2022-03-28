"الدواء فيه سم قاتل".. سر انتحار طالبة جامعية في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أزمة نفسية حاصرت طالبة جامعية دفعتها للتخلص من حياتها بطريقة مأساوية بمدينة الشيخ زايد.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوفاة طالبة جامعية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لطالبة بكلية الطب، ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة الشيخ زايد، بينت أن المتوفاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة دفعتها لتناول عقاقير علاجية في أثناء تواجدها بمنزل صديقتها التي فشلت في إنقاذها.

جرى إيداع الجثة ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.