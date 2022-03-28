بينهم 11 قضية حجب سلع.. شرطة التموين تصادر 5500 طن سلع غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ للتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1318 قضية تموينية متنوعة من بينهم 11 قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت (أكثر من 71 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – مقلى – أرز – أعلاف"، (720) عبوة، (5287) طن "حديد"، (34) طن "أسمنت")، (99) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت (قرابة 56 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – فول – أعلاف" – 23078 عبوة – 2 ماكينة تعبئة – 14 أسطوانة بوتاجاز)، 5 قضايا الاستيلاء على السلع المدعومة للمضبوطات بلغت (قرابة 3 طن "دقيق مدعم") بإجمالي مضبوطات بلغت (قرابة 5451 طن –23798 عبوة – 2 ماكينة تعبئة – 14 إسطوانة بوتاجاز).