وزير النقل: إسناد إدارة جميع المواصلات الحديثة إلى مشغلي قطاع خاص دوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الإثنين، وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIBبرئاسة فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل بدول جوار الاتحاد الأوروبي؛ لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل كافة.

وأشاد الوزير بالتعاون الإيجابي بين الجانبَين في تنفيذ عدد من المشروعات؛ مثل مساهمة البنك في تمويل تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو، وفي المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي والتعاون في تمويل مشروع تطوير نظم الإشارات على خط طنطا/ المنصورة/ دمياط وازدواج المسافة من المنصورة/ دمياط.

وأكد وزير النقل التطلع إلى مزيد من التعاون؛ خصوصاً وزارة النقل لديها عدد كبير من المشروعات في شتى المجالات والتي من الممكن أن تكون مجالًا جديدًا للتعاون المثمر بين الجانبين، مضيفًا أن هذه المشروعات تسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والربط مع دول الجوار وتحقيق التنمية في مصر ودول الجوار.

وأشادت فلافيا بلانزا بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات؛ خصوصاً أن دعم قطاعات النقل من أولويات البنك، كما يوجد اهتمام خاص بمشروعات النقل الصديقة للبيئة وبالتحول الرقمي في قطاع النقل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل في مجال النقل النهري والقطار الكهربائي أبوقير/ بورسعيد والوحدات المتحركة بالسكة الحديد والميناء الجاف بدمياط.

وأكد وفد البنك المشاركة بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة؛ مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، والقطار الكهربائي الخفيفLRT ، ومشروعي المونوريل وأوتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، مضيفًا أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بالأوتوبيسات الكهربائية التي بدأ تصنيعها في مصر، وأن كل وسائل المواصلات خلال وبعد مؤتمر المناخ COP27 ستكون صديقة للبيئة، مضيفًا أنه بالنسبة إلى التحول الرقمي في مجال النقل، فإن الوزارة تنفذ خطة شاملة في هذا المجال في كل قطاعاتها، لافتًا إلى مشروعات النقل الذكي على الطرق ITS الجاري تنفيذه والتحصيل الإلكتروني في الموانئ المصرية والدفع الإلكتروني في مترو الأنفاق وبدء تركيب بوابات التذاكر الإلكترونية في 5 محطات سكة حديد كمرحلة أولى؛ وهي محطات سيدي جابر ومصر بالإسكندرية ورمسيس والجيزة ودمنهور.

وأشار الوزير إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص؛ خصوصاً أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، مشيراً إلى أن كل وسائل المواصلات الحديثة، مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وأوتوبيسات BRT ؛ سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلي قطاع خاص دوليين متخصصين، وأن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في كل قطاعات النقل.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين المختصين من الجانبين؛ لتحديد مجالات التعاون المستقبلي المشترك وفقاً لأولويات وزارة النقل.