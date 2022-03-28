122 مليون جنيه استثمارات.. "الري" تعلن حجم استثماراتها في إفريقيا "بناء سدود ومحطات للشرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، إن مصر تدعم جهود التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية؛ حيث نفذت الوزارة أعمالًا باستثمارات قدرها ١٢٢ مليون جنيه، مشيراً إلى أن الأعمال تمثلت في افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بدولة الكونغو الديمقراطية؛ لمجابهة أخطار الفيضانات .

وأشار عنتر، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، إلى تنفيذ العديد من مشروعات تطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية.

وأضاف رئيس قطاع مياه النيل أنه تم تنظيم دورتَين تدريبيتَين للمهندسين المسؤولين عن تشغيل المركز، مع تنفيذ ٧ محطات مياه شرب جوفية في بعض المناطق الحكومية والمؤسسية المهمة في مدينة جوبا بجنوب السودان، لافتًا إلى افتتاح سد لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا .

وتابع عنتر: تم إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية؛ لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية؛ بما يسمح باستدامة تشغيلها.

ولفت رئيس قطاع مياه النيل إلى أن مصر تساعد الدول الإفريقية في بناء السدود، على سبيل المثال سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا، والذي تقوم عدد من الشركات المصرية بإنشائه، مؤكداً أن هذه المشروعات تلبي طموحات الشعب التنزاني في تحقيق التنمية.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر تقدم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل؛ حيث تنفيذ المرحلة الخامسة لتشغيل وصيانة المعدات المخصصة للمشروع المصري- الأوغندي لمقاومة الحشائش بأوغندا وإزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى.

وأكد غانم، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتَي كيوجا وألبرت بأوغندا، بالإضافة إلى تنفيذ عملية إنشاء محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور، وتنفيذ إنشاء ٧ محطات مياه شرب جوفية في المناطق الريفية التي تبعد ٢٠- ٣٠ كم من العاصمة جوبا بجنوب السودان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى البدء في مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال ولاية الوحدة؛ لإزالة الحشائش المائية لربط المدن والقرى الرئيسية ملاحيًّا وكذلك الحد من مخاطر الفيضان، ويجري تنفيذ ٢ سد لحصاد مياه الأمطار للاستفادة من مياه الأمطار في أوقات الجفاف في ولاية واراب بجنوب السودان.