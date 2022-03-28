شغّل اللي انت عايزه.. خطوات بسيطة لترشيد فاتورة استهلاك "الكهرباء" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدداً من الإجراءات الواجب على المواطنين اتباعها مع حلول شهر رمضان؛ لترشيد استهلاك الكهرباء خلال الشهر المبارك.

يأتي هذا قبل أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وما يصاحبه من عزومات وسهر حتى أذان الفجر وانتهاء السحور؛ إذ يكثر استخدام واستهلاك الكهرباء في تلك الأيام.

وننشر بعض الخطوات والتعليمات التي يمكن اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء في شهر رمضان، في ما يلي:

1- الاعتماد على استخدام لمبات موفرة للطاقة، وعدم الاتجاه إلى التوفير عبر شراء لمبات رخيصة السعر؛ فإنها تسحب تيارات كهربائية عالية، كما يجب الحرص على تنظيف اللمبات من حين لآخر.

2 - عدم الإسراف في إضاءة الأنوار بالغرف التي لا تجلس فيها ولست بحاجة إليها؛ حتى لا ترتفع فاتورة الكهرباء.

3 - بالنسبة إلى الأجهزة الكهربائية، يجب الحرص عند شرائها على اختيار أنواع جيدة لا تستهلك كثيراً من الكهرباء، واتباع بعض التعليمات عند تشغيلها حتى تنجح في ترشيد استهلاك الكهرباء خصوصاً في شهر رمضان.

4 - نظرًا لكثرة الأطعمة والعزومات خلال شهر رمضان، يكثر استخدام الثلاجة، لذا يجب الحرص على عدم فتحها دون داعٍ، وإذا كنت بحاجة إلى أطعمة داخلها أغلقها سريعاً، وعند تخزين الطعام في الفريزر يجب أن يكون مرتباً كي لا تستغرق وقتاً طويلاً في البحث عما تريده، فتستهلك كهرباء أكثر بدخول هواء ساخن أو بارد إلى الثلاجة أو الفريزر.

5 - كثرة المسلسلات والبرامج في شهر رمضان تجعل الكثير من الأسر والأشخاص يلتفون حول التليفزيون، ويكون الضغط عليه كبيرًا، لذا يجب بعد استخدامه فصل التيار الكهربائي عنه وعن الريسيفر أيضاً حتى لا يتم استهلاك كهرباء دون داعٍ.

6 - الحرص على عدم تشغيل الأجهزة دون الحاجة إليها أو قبل وقت استخدامها بفترة طويلة؛ مثل السخان والميكرويف، لأن ذلك يقلل عمرها الافتراضي، كما يزيد استهلاك الكهرباء من خلالهما.

7- فصل فيشة الكهرباء عن الهاتف المحمول بعد الانتهاء من شحنه.