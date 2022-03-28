وزيرة البيئة: فقدان 34% من الإنتاجية الزراعية لأفريقيا وزيادة الفيضانات 3 أضعاف منذ 1960

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قضية تغير المناخ من القضايا الحتمية التي تحدد وجود البشرية على كوكب الأرض.

وقالت وزيرة البيئة: من هنا جاء اتفاق العالم على أهمية الإسراع من وتيرة الإجراءات التى يمكن التخفيف بها من حدة حرارة الأرض والإبقاء على نسبة واحد ونصف درجة مئوية طبقا لأبحاث الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ وبعض الدراسات الأخرى من البنك الدولي والمنظمات الدولية بإسراع الوتيرة فيما يخص قضية التخفيف، مضيفة أن ما يهم البلدان النامية هو التكيف.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بالجلسة الختامية للمؤتمر الدولي بالمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة".

وأضافت الوزيرة أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التى لم تكن موجودة في مثل هذا التوقيت والمنطقة تشهد هذه الأمطار على فترات زمنية متباعدة ولا بد أن يكون هناك نوع من أنواع الأطر التي يمكن بها التسريع من وتيرة التصدي لآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن العالم يشهد مناقشات حول موضعين أحدهما نمطي حول أن المتسبب في الانبعاثات هو من يدفع الثمن والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء وهذا الحوار قائم منذ سنوات بين الدول المتقدمة والدول النامية ومجموعة العشرين هى السبب في 80% من انبعاثات العالم ومصر انبعاثتها أقل من 1% وأفريقيا أقل من 4% وبالتالى الدول النامية هى من تدفع الثمن ولم تحقق التنمية.

وأكدت أن هذه المناقشات تحدث على مستوى الأحداث الدولية لمؤتمرات المناخ وعلى مستويات تمويل المناخ وعدم وفاء الدول بتعهداتها على مستوى التخفيف والحفاظ على درجة حرارة الأرض واحد ونصف درجة مئوية، وعلى مستوى التكيف حيث تم مؤخراً بمؤتمر جلاسكو الإتفاق على البدء في وضع هدف عالمي للتكيف وتقوم فكرته أنه لو لم يكن هناك رقم يمكن الوصول إليه لن نستطيع اقامة مشروعات يتم التوافق والموافقة عليها، مؤكدة أن هذا مسار تفاوضي سياسي بحت وله مدلوله وأهميته باعتبار أن أية التزامات تأتي على مستوى الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها الدول تكون في صورة إجراءات والتزامات لا بد من تنفيذها.

وأضافت أن الحوار القائم حالياً نسعى من خلاله وضع الإنسان أو المواطن على رأس هذه القضية، واشراك كافة فئات المجتمع من المرأة والشباب والأطفال والخبراء والبحث العلمي والقطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدني والحكومة بحيث يؤدي كل منا دوره ويأتي أهمية ذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية، مشيرة أنه تم البدء برفع الهيكل المؤسسي لقضية التغيرات المناخية ليكون رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية هو دولة رئيس الوزراء لإحداث حوار على مستوى متخذي القرار لخلق حالة توازن بين ملف تغير المناخ والملف الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه تم العمل على إعداد أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ حتى 2050 متضمنة الأبعاد الخاصة بالتكيف والتخفيف والتمويل والحوكمة والبعد الخاص بالبحث العلمي ويأتي دور المعهد القومي للتخطيط من هذا الجانب بحيث يصبح شريكاً معنا.

وواصلت وزيرة البيئة: نقوم على دراسة لتأثير تغير المناخ في مصر وتحليل للوضع الراهن لآثار تغير المناخ لجمهورية مصر العربية على المسار والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة العربية في ذلك، ومؤكدة عل أهمية النظر في الإسراع من وتيرة إجراءات تغير المناخ والذي يعود على تحقيق اجراءات الاستدامة واهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ياسمين فؤاد أن قضية تغير المناخ تتقاطع مع كافة مناحي التنمية على المستوى الوطني ومجابهة تغير المناخ هى قيمة مضافة في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ الالتزامات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى أنه مع البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تم وضعها في إطار الاستراتيجية المصرية رؤية مصر 2030 والربط بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والأهداف والمحاور الموجودة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والخطأ الذي يحدث من الدول النامية بشكل عام هو عدم اتفاق واتساق السياسات والاستراتيجيات على المستوى الوطني وهو ما يقلل من المخرجات التى تسعى أي دولة لجني ثمار التنمية منها وضياع بذل جهود الدول على تنفيذ مشروعات قومية.

وقالت: فيما يخص مؤتمر تغير المناخ COP27 ونحن على مشارف استضافة هذا الحدث العالمي والذي يعد أكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف على مستوى الأمم المتحدة من حدة التفاوض والمناقشات والتوصيات بين الدول المتقدمة والدول النامية وكيفية ترجمة الالتزامات في اتفاق باريس لتوصيات، مشيرة أن هناك شقين لهذا المؤتمر أحدهما خاص بالمسار التفاوضي الرسمي والخروج بتوصيات مؤتمر جلاسكو وهناك شق غير رسمي وهو ما يحظي باهتمامنا حيث نسمي مؤتمر تغير المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ بعد الانتهاء من مرحلة تحويل صياغات اتفاق باريس إلى خطة عمل بانتهاء مؤتمر جلاسكو لمؤتمر التنفيذ، مبدية أملها بالإتيان بكل المشروعات على مستوى العالم والتى تم تنفيذها على مستوى المجتمعات المحلية والحكومات المركزية كمشروعات قومية وعلى مستوى القطاع الخاص وعرضها للعالم كنموذج يمكن من خلاله للعالم معا الوصول لفكرة مواجهة تغير المناخ إذا تم الإسراع من وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

وأضافت: هناك قضية لم يتم التعرض إليها خلال المؤتمرات السابقة خاصة بالبعد الإنساني باعتبار أن مؤتمرات الـ COP مساراً سياسياً فنياً يصحبه مجموعة من المباردات الدولية تحدث زخماً والعمل على تمويل وتنفيذ تلك المبادرات سواء في الزراعة أو الأمن الغذائي أو لطاقة، مضيفة أن توجيهات رئيس الجمهورية أكدت على أهمية دمج الشباب فى مؤتمر المناخ ويكون لهم اجراءات واضحة يمكن من خلال المؤتمر عرضها.

وأوضحت أن فكرة الحوار الوطني الذي تم اطلاقه من مدينة شرم الشيخ والذي سنقوم به في جميع المحافظات قائمة على رفع الوعي والحديث مع المواطنين وأخذ مقترحاتهم وافكارهم وخلق رسالة قوية ومختلفة للعالم أن مصر شعبها وفئاتها تتحدث وتضع اجراءات للتصدى لآثار تغير المناخ، مضيفة أننا نعمل على وجود ممارسات جيدة والتكاتف للتصدي لآثار تغير المناخ وكل ممارسة للفرد ستحدث فارقا فى هذه القضية باعتبارها قضية حياة أو موت.

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن آخر تقرير للهيئة الدولية الحاكمة يتحدث عن أن إفريقيا منذ عام 1960 وحتى الآن فقدت 34% من الإنتاجية الزراعية لديها، والاطفال المولودين حالياً يواجهون نوبات حادة تساوى 7 أضعاف الأطفال المولودين فى عام 1960 والفيضانات 3 أضعاف.

وتابعت أن تلك الأرقام بحاجة إلى ترجمة لإجراءات ليست للحكومة والقطاع الخاص والبنوك وفقط ولكن على المواطن دور وإدراك لحتمية هذه القضية على حياته وحياة أولاده، مشيرة أن الدولة المصرية قامت بمشروعات مختلفة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتبطين الترع وحماية الشواطئ.

وفى ختام كلمتها أبدت وزيرة البيئة ترحيبها وفتح الباب أمام انضمام ومشاركة أفراد المعهد في الحوار والاستفادة من الأفكار والمقترحات والابحاث الخاصة بهم.

كما وجه رئيس المعهد القومي للتخطيط الدكتور أشرف العربي الشكر لوزيرة البيئة على تواجدها بالمؤتمر، مبديًا استعداده وإبداء الرغبة الأكيدة للمشاركة مع وزارة البيئة في التحضير للمؤتمر سواء في إطار الحوار الوطني أو أية مهام بحثية أو علمية أو من خلال الأنشطة والفاعليات.