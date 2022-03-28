اليوم.. عزاء رجائي عطية نقيب المحامين بمسجد عمر مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تقيم أسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عزاء الراحل مساء اليوم الإثنين، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وتوفي رجائي عطية صباح السبت إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة عن عمر يناهز ٨٤ عاما.

وقال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بعد الانتهاء من واجب العزاء في وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، المقرر اليوم الاثنين، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة بالنقابة وتنظيم شؤونها خلال الفترة المقبلة، لحين عقد انتخابات جديدة على مقعد النقيب.

وأضاف سخي لمصراوي، أن الاجتماع سيكون برئاسته باعتباره أكبر الأعضاء- وفقًا للقانون- حيث يبحث القانون عدة ملفات أبرزها كيفية إدارة شؤون النقابة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أن النقابة لديها عدة مشكلات قانونية معقدة ولابد من بحثها لإيجاد حلول لها، وهو ما سيدرسه مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.

وذكر سخي، أن الاجتماع المقبل لن يناقش الدعوة لانتخاب نقيب جديد، خاصة وأن نص القانون واضح في هذا الشأن، إذ يتم الدعوة لعقد الانتخابات على مقعد النقيب خلال 60 يومًا من خلو الكرسي الخاص بنقيب المحامين، وهو ما ستتبعه النقابة، حيث من المقرر أن يدعو المجلس لفتح باب الانتخابات على المقعد.