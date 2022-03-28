​شقق جديدة.. رئيس التمويل العقاري تكشف موعد الطرح الجديد من وحدات الإسكان المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحجز الإلكتروني للطرح الحالي سينتهي يوم 30 مارس الجاري، ومن المتوقع على نهاية شهر يونيو المقبل سيتم طرح الشقق المتبقية من الطرح الحالي بجانب إضافة وحدات جديدة.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أنه تم طرح 19 ألف وحدة في 15 مدينة، بمشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر.

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فتح باب الحجز لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة يوم الأحد الماضي 20 مارس ويستمر حتى يوم 30 مارس، لكن الصندوق خصص مواعيد محددة لكل مشروع ولكل نوعية من الحاجزين.

تفاصيل المشروعات الجاري حجزها:

شقق جنة:

مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

ويتضمن مشروع جنة مقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 151 مترا، ونسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

سكن مصر:

صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن أن عدد الوحدات التي كانت متاحة للحجز في مشروع سكن مصر وصلت لـ10 آلاف شقة، ووصل عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في المرحلة الأولى لـ 4724 حاجزا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة.

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع سكن مصر 5366 وحدة سكنية بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط).

دار مصر:

أما مشروع دار مصر، وصل عدد الوحدات المتاحة للحز في المرحلة الأولى لـ 2612 شقة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع دار مصر لـ 130 وحدة في مدينة السادات.

مواعيد الحجز في المرحلة الثانية:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي يومي 29 و30 مارس الجاري لحجز الشقق المتبقية من الـ3 مشروعات، ويبدأ الصندوق فتح باب الحجز في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر الحجز الإلكتروني حتى الساعة 11.59 مساء يوم الأربعاء 30 مارس.