8 توجيهات جديدة من السياحة بشأن موسم العمرة والمعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إنها تتابع بشكل يومي إجراءات سفر وعودة المعتمرين المصريين، بالإضافة إلى تلقيها تقارير دورية بشأن سفر المعتمرين.

وشددت سامية في تصريحات لها، على عدد من التوجيهات الجديدة وذلك بالتنسيق مع العاملين بمكتب وزارة السياحة والآثار بمطار القاهرة الدولي، وذلك على النحو التالي:

1- المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات المتعلقة بسفر المعتمرين للمملكة لأداء مناسك العمرة وعودتهم إلى وطنهم بسلام.

2- سرعة حل أية مشكلات قد تعترض سفر المعتمرين المصريين.

3- على مشرفي الشركات، تيسير وإنهاء الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين بسهولة ويسر.

4- تذليل أية عقبات أمام المعتمرين أثناء تنفيذ برنامج رحلة العمرة بالسعودية.

5- التواجد الدائم من جانب المشرفين مع المعتمرين بمقر إقامتهم بالسعودية وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

6- ضرورة العمل على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للمعتمرين المصريين.

7- ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وذلك في إطار الحرص الشديد على صحة المواطنين المصريين.

8- الالتزام بالضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.

وكانت سامية، توجهت يوم الجمعة الماضي، إلى مطار القاهرة الدولي لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وضمان توافر كافة وسائل الراحة لهم، والتقت خلالها مع عدد من المعتمرين المصريين، حيث اطمأنت على إجراءات سفرهم ومرافقة مشرفي الشركات السياحية لهم.