​شركات روسية تكشف لمصراوي حقيقة استئناف رحلات طيران مباشر إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عدد من شركات السياحة والطيران الروسية، حقيقة استئناف رحلات طيران مباشر إلى مصر اعتبارًا من اليوم الاثنين 28 مارس الجاري 2022.

جاء ذلك عقب تداول شركات السياحة المصرية وأصحاب الفنادق، معلومات بشأن قرار روسي باستئناف رحلات الطيران إلى 5 دول في مقدمتهم مصر نهاية الشهر الجاري على متن Superjet 100 والتي ستقلع من مدينة سوتشي جنوب غرب روسيا.

وأكدت الشركات الروسية، "بيجاس، وانيكس تور، وبيجاس تور"، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تشغيل رحلات روسية بشكل مباشر إلى شرم الشيخ أو الغردقة، وكل ما جرى هو تشغيل طائرة واحدة فقط أسبوعيا على القاهرة.

وتابعت الشركات لمصراوي:"وفي حال سير الأمور بشكل طبيعي سيتم تفعيل طائرة إلى شرم الشيخ، وجار إنهاء الاستعدادات الخاصة بالسفر، بهدف جس النبض، على أن تعمل في 5 أو 6 دول حاليًا.

وأشارت الشركات الروسية، إلى أن أولى الرحلات، ستهبط اليوم الاثنين 28 مارس، على مدينة القاهرة.

وتداولت شركات السياحة المصرية العاملة في السوق الروسي، معلومات بقرار روسيا، استئناف رحلات الطيران إلى 5 أو 10 دول في مقدمتهم مصر اعتبارا من 28 مارس الجاري علي متن Superjet 100 والتي ستقلع من مدينة سوتشي جنوب غرب روسيا.

كما قررت إنشاء مركز لرحلات طائرات السوبر جيت إلى الخارج في سوتشي من قبل شركة طيران روسية تابعة لشركة إيروفلوت، وقد تم التعهد بإطلاقها في نهاية شهر مارس، وتم التخطيط لرحلات جوية إلى مصر وتركيا وإسرائيل وأوزبكستان وإيران وكازاخستان.

وتم اختيار سوتشي كمحور، من بين محاور أخرى، بسبب موقعها الجغرافي المناسب كمحور عبور بين أجزاء مختلفة من البلاد وقربها من المنتجعات الأجنبية الجنوبية، مما سيزيد من حركة الركاب. بما في ذلك الرحلات الجوية المتصلة من موسكو ممكنة أيضًا، بالإضافة إلى الميزة الأكثر حدة هي أن SSJ-100s مسجلة في سجل الطيران في الاتحاد الروسي ومؤمنة من قبل شركات التأمين المحلية، مما سيسمح لشركات النقل بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه جميع ركاب الرحلات الجوية الدولي، ومع ذلك فإنهم يتوقعون أنه بسبب "ميزات التصميم" للطائرة - حيث تحتوي على 100 مقعد فقط.‏