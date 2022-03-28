تنسيقية شباب الأحزاب تواصل جولاتها التدريبية بدوائر نوابها في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية بدوائر نوابها بمحافظة المنيا، وذلك في دائرة النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف، وتضمن عددا من الموضوعات المهمة.

ذكرت التنسيقية - في بيان اليوم الأحد - أن النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب افتتح التدريب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية"، موضحة أن اليوم الثاني شهد تقديم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريبًا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية"، وقدم المهندس رامي عمرو كُريم في اليوم الثالث "ختام البرنامج" تدريبًا حول مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وكانت النائبة هيام فاروق أعلنت عن الدورة التدريبية وتم فتح باب التسجيل للراغبين، وجرى عقد المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

ويأتي ذلك ضمن حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية، ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.