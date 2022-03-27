إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بجوار سوق السيارات في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة أتوبيس أعلى الطريق بجوار سوق السيارات في مدينة نصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير السيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة من يد السائق فأسفر عن انقلابه.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا من الخدمات المرورية يفيد بانقلاب أتوبيس أعلى الطريق في مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس أعلى الطريق، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.