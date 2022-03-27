مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم أعلى الدائري الإقليمي بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي الجديد بين الجبلين اتجاه مدينة حلوان.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة.

تلقت غرف عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث بالطريق الدائري الإقليمي الجديدة بين الجبلين اتجاه مدينة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي الجديد اتجاه مدينة حلوان؛ ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرون.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما رفعت أوناش المرور حطام الحادث بالكامل.