النيابة الإدارية تنعي رجائي عطية: رمز من رموز الوطن في محراب العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نعى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، رجائي عطية نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والذي فاضت روحه إلى بارئها؛ بعد حياة حافلة كان فيها رمزاً من رموز الوطن في محراب العدالة، وعلم من أعلام المحاماة في مصر والوطن العربي.

واختتمت بيانها "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي رجائي عطية نقيب المحامين أمس السبت، داخل إحدى محاكم الجيزة أثناء حضوره للترافع بأحد قضايا المحامين.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.