المنتخب الوطني يطير إلى السنغال بطائرة الأحلام.. تعرف على الأسباب​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، على متن طائرة مصر للطيران من طراز بوينج دريملاينرز 787، من الطراز العريض ذو الممرين، بدلًا من طراز بوينج 737، والذي يستخدمه المنتخب خلال رحلاته خارج الديار.

وقررت شركة مصر للطيران استبدال الطراز بسبب ساعات الطيران الطويلة بين البلدين، وحتى لا يضطر قائد الرحلة للهبوط في أي دولة للتزود بالوقود لاستكمال رحلته، ما قد يعرض البعثة لأي تأخير، لذلك تقرر أن يتم السفر بـ"الدريملاينرز" لقطع الرحلة مرة واحدة دون التوقف، بالإضافة إلى عدد المقاعد الكبير من درجة رجال الأعمال، والتي تجنب الفريق التعرض لأي إرهاق.

وتمتلك الطائرة "دريملاينرز" مميزات لا توجد في أي طائرة أخرى، خاصة تصميمها من الداخل فهي توفر راحة كاملة للراكب أثناء الطيران، بالإضافة إلى أنها تمتلك تجهيزات عالية تساعدها للطيران لمسافات طويلة، كما تمتلك تكنولوجيا عالية.

وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، حيث تعد الأقل استهلاكًا بين الطرازات الحديثة نظرًا لتصنيعها من مواد مركبة تصل نسبتها إلى 50% وتدخل في تصنيع الهيكل الأساسي لجسم الطائرة، ما يجعل وزن الطائرة أقل بكثير، ما يساعد على تقليل استهلاك الوقود، بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الترفيه للمسافرين.

كما تمتلك الطائرة من الداخل نظام عالي الجودة وتوفر خدمة الإنترنت، ويوجد بها مقاعد توفر الراحة الكاملة للراكب أثناء الطيران، وتتسع لـ309 مقاعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.

ويمكن تغيير المقاعد وأعدادها وفقًا لشركات الطيران، ونظم السياسية البيعية فيها، وأعداد مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وكذلك الدرجة السياحية.

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