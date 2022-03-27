مجدي الجلاد يشارك في إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان فعاليات إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، اليوم الأحد.

وحضر الحفل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، المالكة لمواقع (الخليج 365، والكونسلتو، ويلا كورة، وشيفت)، بالإضافة إلى وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي.

وكانت وزارة الصحة أكدت أنه تم تحديث بروتوكول علاج أورام الكبد بإدراج نوعين من أدوية سرطان الكبد التي تؤخذ عن طريق الفم، مشيرة إلى أنه يتم تدريب الأطباء بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

وكشفت الفحوصات والتحاليل الخاصة ببرنامج متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، مؤكدة أنه يتم عمل فحوصات وتحاليل دورية مجانية للاطمئنان على صحة المرضى.