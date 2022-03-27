القائم بعمل وزير الصحة يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية لحضانات الأطفال بمستشفى هليوبليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مستشفى "هليوبوليس" بمنطقة مصر الجديدة، اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن جولة الوزير بالمستشفى شملت تفقد أقسام (الرعاية المركزة، حضانات الأطفال، القسطرة القلبية، عناية القلب، الأسنان، الأشعة)، بالإضافة إلى تفقد العيادات الخارجية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى بتلك الأقسام.

ووجه الوزير بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بأقسام الحضانات والغسيل الكلوي، مؤكدًا أهمية تلك المستشفى نظرًا لموقعها الجغرافي الهام وخدمتها لعدد كبير من الأهالي، وكذلك خدمتها لحوادث الطرق السريعة، منذ إنشائها في عام 1950م.

كما تفقد مركز التطعيمات المتواجد داخل المستشفى لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، واطمأن على توافر كافة أنواع اللقاحات، ونسب تردد المواطنين والعاملين بالمستشفى لتلقي الجرعات (الأولى، الثانية، التنشيطية)، حيث تم من خلاله تطعيم 120 ألف مواطن منذ شهر مارس العام الماضي 2021.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن مستشفى "هليوبوليس" إحدى مستشفيات المؤسسة العلاجية، وتقدم خدمات طبية ذات جودة عالية للمرضى في العديد من التخصصات، موضحًا أن المستشفى تضم 210 أسرَّة داخلية، و60 سرير رعاية، و7 غرف عمليات، ووحدة قسطرة قلبية، ووحدة أشعة تشخيصية كاملة، ومعامل، وعيادات خارجية، ووحدة غسيل كلوي بطاقة 16 سريرا، و12 سرير أطفال مبتسرين، و12 سريرا بوحدة السكتة الدماغية، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارىء، ويعمل على مدار 24 ساعة في جميع التخصصات.​