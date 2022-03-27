رئيس مجلس النواب ينعى نقيب المحامين رجائي عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي انتقل إلى رحاب ربه أمس السبت، أثناء تأدية واجبه.

جاء في نص برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعي إلى جموع محامى مصر ببالغ الحزن والأسى، وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ رجائى عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي انتقل إلى رحاب ربه، وهو يؤدى واجبه في محراب العدل والإنصاف".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد كان الراحل أحد القامات القانونية الذى يُعد رمزاً شامخاً للقضاء الواقف، وترك إرثاً قانونياً وأدبياً تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل، ورسم صورة ذهنية للوقار والاحترام، وتتلمذ على يديه، ونهل من قبس علمه نخبة من محامى مصر الذين يتقدمون الصفوف"، وأردف: لقد فقدت مصر برحيله أحد رجالاتها المفعمين بحبها والانتماء إليها.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: "رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه، وتلامذته، صبر المؤمنين".