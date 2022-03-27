القابضة للمطارات تشارك في مؤتمر المجلس الدولي لمطارات‎ أفريقيا ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
شاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريفياACI ، والذي استضافته مدينة مومباسا بدولة كينيا، بوفد ضم ممثلين عن الشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة.
وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مشاركة الشركة في أعمال مؤتمر ACI لقارة أفريقيا، تأتي في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالحرص على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات والمعارض ذات الاهتمام بشأن الطيران والمطارات، وخاصة التي تعقد داخل القارة الإفريقية لما تمثله من امتداد جغرافي طبيعي مهم للدولة المصرية، ولأجل تفعيل عضوية مصر والتي تعتبر من الدول المؤسسة لهذا المجلس، ولتبادل الخبرات والمستجدات حول أحدث سبل إدارة المطارات عالميًا، ولتعظيم العوائد الملاحية وغير الملاحية للمطارات المصرية.
جدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمر ومعرض ACI Africa لهذا العام تحت عنوان "رؤية جديدة مستدامة ومرنة لصناعة المطارات الإفريقية، وذلك بحضور لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس الدولي للمطارات وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الإقليمي لقارة إفريقيا، وما يقرب من 350 مشاركا من الشخصيات ذات الصلة بعمل الطيران والمطارات والجهات الدولية مثل الأياتا والإيكاو، ومسئولين بمختلف المطارات داخل قارة أفريقيا.
ومثل وفد الشركة القابضة بفعاليات المؤتمر كل من الملاح خالد الألفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط، وحسام صبحي مدير عام التدريب.