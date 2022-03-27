رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس حزب الوفد بمقر المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):​

استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمكتبه اليوم الأحد، رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس والنائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب.

ورحب المستشار عبد الرازق بالزيارة، مؤكداً أهمية دور حزب الوفد صاحب التاريخ الطويل في إثراء الحياة البرلمانية والسياسية والحزبية في مصر خلال هذه المرحلة المهمة التي يتم فيها التأسيس للجمهورية الجديدة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد رئيس حزب الوفد أن الحزب بما يمثله من تاريخ كبير تشهد عليه مواقفه السياسية عبر كل العصور سيظل داعماً لدور الدولة في مواجهة التحديات المختلفة التى تواجهها.

وأعرب أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن تقديرهم لاستقبال رئيس مجلس الشيوخ لقيادات الحزب، مشيدين بقيادة المستشار عبدالرازق لجلسات مجلس الشيوخ، مؤكدين أنها تتسم دائما بالحكمة والعدالة التي لا تفرق بين حزب وآخر وتساعد على تحقيق التناغم بين جميع الأعضاء و خروج الجلسات بشكل راق يتناسب مع ما يضمه المجلس من كفاءات و قامات فى كافة التخصصات.