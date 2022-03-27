"عاوزين نشعبن".. إقبال على شراء الفسيخ في البحيرة مع اقتراب شهر رمضان (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد أسواق الأسماك المملحة في محافظة البحيرة إقبالًا على شراء الفسيخ، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، ووداع الأكلات المالحة، وهو ما يعرف بـ"الشعبنة".

يقول أشرف الصعيدي - بائع فسيخ: "في آخر 10 أيام من شعبان بنيجوا نشتروا الفسيخ، عشان مش هنقدروا ناكلوا حاجة حادقة طول شهر رمضان، عاوزين نشعبن، كل سنة وانتم طيبين".

وأضاف الصعيدي: "الأسعار السنة دي زي ماهي ورغم الزيادات الأخيرة، مازودناش سعرنا، الكيلو الكبير سمكتين أو 3 بـ 120 جنيه، نفس أسعار السنة اللي فاتت".

ويقول سلامة مختار - زبون: "متعودين طبعًا نشتري الفسيخ ونشعبن قبل رمضان، عشان الأكل الحادق هيوحشنا، كل سنة وانتم طيبين".

وأشار الحاج مصطفى الصعيدي - بائع فسيخ إلى أن هذا العام سيشهد موسم مزدوج بين العيد الصغير وشم النسيم نظرًا لقدوم الأخير في رمضان.

وأوضح: "موسم شم النسيم هيندمج مع العيد والناس عشان صايمة هتأجل أكل الفسيخ لغاية رمضان ما يخلص".