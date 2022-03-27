الارشيف / أخبار مصر

"عاوزين نشعبن".. إقبال على شراء الفسيخ في البحيرة مع اقتراب شهر رمضان (فيديو وصور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد أسواق الأسماك المملحة في محافظة البحيرة إقبالًا على شراء الفسيخ، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، ووداع الأكلات المالحة، وهو ما يعرف بـ"الشعبنة".

يقول أشرف الصعيدي - بائع فسيخ: "في آخر 10 أيام من شعبان بنيجوا نشتروا الفسيخ، عشان مش هنقدروا ناكلوا حاجة حادقة طول شهر رمضان، عاوزين نشعبن، كل سنة وانتم طيبين".

وأضاف الصعيدي: "الأسعار السنة دي زي ماهي ورغم الزيادات الأخيرة، مازودناش سعرنا، الكيلو الكبير سمكتين أو 3 بـ 120 جنيه، نفس أسعار السنة اللي فاتت".

ويقول سلامة مختار - زبون: "متعودين طبعًا نشتري الفسيخ ونشعبن قبل رمضان، عشان الأكل الحادق هيوحشنا، كل سنة وانتم طيبين".

وأشار الحاج مصطفى الصعيدي - بائع فسيخ إلى أن هذا العام سيشهد موسم مزدوج بين العيد الصغير وشم النسيم نظرًا لقدوم الأخير في رمضان.

وأوضح: "موسم شم النسيم هيندمج مع العيد والناس عشان صايمة هتأجل أكل الفسيخ لغاية رمضان ما يخلص".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا