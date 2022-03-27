حسام بدراوي: الإعلام له دور كبير في تشكيل الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور حسام بدراوي، نحن لا نصنع وعي جديد للإنسان في مصر، وإنما نفتح آفاقا جديدة أمام الإنسان المصري، وهو أمر يأتي بالممارسة الفعلية والتعلم من التجارب والمعلومات التي يكتسبها في حياته، والوعي حالة من الإدراك العام، يكونه التعليم والإعلام والثقافة والفنون، حتى يتم خلق شخصية الطفل منذ البداية.

وأضاف في مداخلة بمؤتمر (الإعلام وتجديد العقل المصري) انطلقت فعالياته اليوم الأحد، في المجلس الأعلى للثقافة، الإعلام له دور كبير في تشكيل الوعي، لأنه يمكن أن يمنحك المعلومات الكاملة فتكون وجهة نظر صحيحة أو يمنحك معلومات منقوصة فتكون وجهة نظر مغلوطة، مؤكدا أن الدولة مسئولة عن خلق إعلام يحمل قيم المجتمع، بعيدا عن السوشيال ميديا التي تحمل وجهة نظر أشخاص بعينهم.

وفي كلمته التي ألقاها بداروي تحت عنوان: دور الإعلام فى صناعة الوعى بأهمية التقدم والحداثة، قال: دورة الحياة أسرع مما نتخيل، وكل ما يطرأ على بالنا من خيال سيتحقق، وإذا ظللنا نرفض كل شيء من الشباب نحن الخاسرون، وفي إطار طرح الجمهورية الجديدة سوف أصدر كتابا بهذا العنوان يحمل وجهة نظري في كل شيء، داعيا إلى مزيد من الحوار مع الشباب ومنحهم فرصهم في المستقبل كاملة.