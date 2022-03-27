ضبط هاربين من أحكام قضائية بالحبس 136 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها فى مجال استهداف وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخص مقيم بمحافظة المنوفية، ومطلوب التنفيذ عليه في 80 حكمًا بالحبس فى قضايا تبديد وتيار كهربائي، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 122 سنة و 4 شهور حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وتم ضبط مقاول في المرج مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكمًا بالحبس قى قضايا "مباني" بإجمالي عقوبات بالحبس 10 سنوات وغرامات مالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال ضبط المحكوم عليهم الهاربين.