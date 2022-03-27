ضبط 6 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري أثناء تشاجرهم في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري أثناء تشاجرهم بمدينة نصر.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثـــان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبط كلٍ من طرف أول "3 أشخاص"- طرف ثان "3 أشخاص، وبالفحص تبين أن الخلاف بينهم حول شراء أحد عناصر الطرف الأول لسيارة من أحد عناصر الطرف الثاني بموجب توكيل بيع "مُـزور" - قام خلالها أحد عناصر الطرف الثاني بإشهار طبنجة.

وأمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المُشار إليه وبداخل خزينته 6 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهــم، أيدوا ما سبق وأقر حائز السلاح بحيازته له بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.