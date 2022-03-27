قضية رجائي عطية.. الجنايات تقضي بالبراءة لـ 3 محامين والحبس سنة مع الإيقاف لـ6 آخرين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي وأحمد عادل:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، براءة 3 محامين، محمود الداخلي ورمضان عيد، وإيمان حسن، والحبس سنة مع الإيقاف لباقي المتهمين بالتجمهر واستعمال القوة ضد قاضي مستأنف أوسيم، في القضية رقم 12744 /2017 قسم إمبابة 6008 كلي قسم إمبابة.

وجاء أسماء المحامين الصادر بحقهم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ هم: نبيل عاشور علي، وأحمد سيد أحمد سيد، وعيسي عبد الله عبد الله، والسيد فؤاد متولي، وجمال عبد الحميد صابر، ورابحة زكريا حسن.

وتوفيَّ أمس السبت، نقيب المحامين رجائي عطية داخل محكمة جنوب الجيزة أثناء حضوره للترافع بقضية "محامين الجيزة" المُحالين لمحكمة الجنايات.

بدأت تفاصيل القضية في جلسة 30 أبريل 2015 بمشادة كلامية بين محام ورئيس دائرة جنح مستأنف أوسيم، بعدما علَّق الأول على قرار القاضي بالتحفظ على متهم بقوله "دا راجل كبير ياريس" ما اعتبرته المحكمة إهانة لها، وقررت على إثره حبس المحامي.

وعلى إثر حبس المحام، اتجه أعضاء نقابة المحامين الفرعية بالجيزة وعلى رأسهم المحامي محمود الداخلي، نقيب شمال الجيزة آنذاك إلى رئيس المحكمة للتوسط لزميلهم وتهدئة الأمر، فنشبت مشادات بينهما انتهت بتقديم القاضي مذكرة ضدهم.

وبعد 7 سنوات، أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية في أوائل فبراير 2022، بإحالة 9 محامين (بينهم محاميتين) إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وتعطيل دائرة جنح مستأنف عن العمل وسرقة أجندة الجلسات.

وجاء في أمر الإحالة - حصل الخليج 365 على صورة منه - أن النيابة العامة تتهم في القضية 12744 لسنة 2017 جنايات إمبابة كل من:

المحامون: محمود الداخلي ونبيل عاشور وأحمد سيف وعيسى عبدالله والسيد فؤاد وجمال عبدالحميد ورابحة زكريا وجمال عيد ورمضان كشك وإيمان حسن.

لأنهم في غضون 28، و29، و30 أبريل 2015 بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة استعملوا القوة ضد موظفين عموميين "قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم" وأمين سرها وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها، بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة.

وأضافت النيابة أنهم رددوا عباراة مسيئة للقضاء ولهيئة المحكمة بقصد منع الدائرة من الانعقاد وبلغوا مقصدهم بقيام الدائرة بتأجيل الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

كما نسبت لهم تكوين تجمهر أكثر من 5 أشخاص بقصد منع تنفيذ القوانين بالقوة بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وأمام غرفة المداولة.

وأسندت النيابة للمحامية رابحة زكريا سرقة دفاتر قضائية "أجندة جلسات محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة".

ونفى المحامون جميع التهم المنسوبة لهم، موضحين أنهم تفاجئوا بإحالتهم للمحاكمة بعد 7 سنوات من الواقعة.

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