بمضبوطات 135 طن.. الداخلية تضبط عناصر انتهازية حجبوا سلع غذائية عن الأسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الماضية عن، ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 135 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجال حجب السلع الإستراتيجية، ضبط أكثر من 8 طن سلع غذائية مختلفة، وأكثر من 72 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 53 طن أسمنت.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.