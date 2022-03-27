الفقراء في كل مكان.. برلماني ينتقد إساءة الإعلانات للصعايدة: احنا ولاد ناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رفض النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، الصياغة التي تقدم بها بعض الجمعيات الخيرية إعلاناتها في وسائل الإعلام لجمع التبرعات؛ خصوصًا عن أهالي الصعيد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وقال المحرزي إن بعض الإعلانات يصف أهالي الصعيد بأنهم فقراء، مؤكدًا أن الفقراء في جميع الأماكن.

وطالب النائب بتعديل هذه الإعلانات في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الصعيد ولاد ناس مش فقراء.

وعلق رئيس المجلس بأنه قد يكون اهتمامًا "زيادة" بأهالي الصعيد، مثمنًا غيرة النائب على أهالي الصعيد.

ويهدف مشروع القانون إلى اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور، والتي تنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون."