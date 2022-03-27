اعمل Refresh و10 خطوات.. كيف تتعامل مع مشكلات موقع حجز شقق الإسكان المتوسط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل اليوم الأحد ٢٧ مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويتم انتهاء الحجز غدا الاثنين ٢٨ مارس في تمام الساعة ١٢ من منتصف الليل.

كما تبدأ المرحلة الثانية من الحجز مرة أخرى لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة يومي 29 و30 مارس الجاري، بعد أن انتهى الحجز المخصص لمشروع سكن مصر ودار مصر، الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية الحجز يوجد صعوبة في الدخول على الموقع وحجز الوحدات والمدينة المراد التقديم فيها، لكن يوجد بعض الخطوات والنصائح، وفقا للصندوق، يمكن أن تسهل عملية الدخول على الموقع والتي جاءت على النحو التالي:

1- الآلية التي تم على أساسها بناء الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم وحجز الوحدات تعتمد على إتاحة تنظيم حركة الدخول على الموقع الإلكتروني.

2- يتم السماح بدخول عدد 750 مستخدما في نفس التوقيت على ألا يتم دخول مستخدم جديد إلا بعد خروج المستخدم الحالي.

3 - هذه الطريقة مكنت العديد من المتقدمين من حجز وحداتهم في الساعات الأولى من يوم الحجز.

4 - يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

5 - إدخال الرقم القومي للمستخدم والرقم السري له، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha.

6 - كتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها.

7 - في حالة تعطل الموقع يجب تحديث الصفحة Refresh بصورة مستمرة عبر الضغط على Ctrl+f5 أو الضغط على f5.

8- بهذه الطريقة يمكن الدخول إلى الموقع بصورة أسرع وذلك ضمن عملية إتاحة الدخول إلى الموقع بصورة أكثر تنظيمًا.

9- عدم استخدام المواطن لأكثر من جهاز أثناء عملية الدخول إلى الموقع الإلكتروني وحجز الوحدة السكنية.

10- وصل معدل دخول الأفراد إلى الموقع الإلكتروني إلى ٦٥٠٠ مواطن في الثانية، وهو معدل ضخم جدا يؤدي للضغط الشديد على السيرفرات الموجودة بالموقع.

وجاءت تفاصيل الوحدات المتاحة حتى الآن كما يلي:

شقق جنة:

مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

ويتضمن مشروع جنة مقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 151 مترا، ونسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

سكن مصر:

صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن أن عدد الوحدات التي كانت متاحة للحجز في مشروع سكن مصر وصلت لـ10 آلاف شقة، ووصل عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في المرحلة الأولى لـ 4724 حاجزا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة.

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع سكن مصر 5366 وحدة سكنية بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط).

دار مصر:

أما مشروع دار مصر، وصل عدد الوحدات المتاحة للحز في المرحلة الأولى لـ 2612 شقة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع دار مصر لـ 130 وحدة في مدينة السادات.

مواعيد الحجز في المرحلة الثانية:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي يومي 29 و30 مارس الجاري لحجز الشقق المتبقية من الـ3 مشروعات، ويبدأ الصندوق فتح باب الحجز في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر الحجز الإلكتروني حتى الساعة 11.59 مساء يوم الأربعاء 30 مارس.