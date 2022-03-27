وزيرة التضامن لم تحضر.. تعرف على مَن ناقش تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة، رئيس اللجنة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، اجتماعًا يوم 21 مارس الجاري؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وأحال رئيس المجلس يوم الأحد 20 مارس الجاري إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤٩) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وحضر الاجتماع ممثلو الوزارات؛ وهم:

عن وزارة شؤون المجالس النيابية:

المستشار الدكتور ضياء عابد- مستشار وزير شؤون المجالس النيابية

عن وزارة التضامن الاجتماعي:

المستشار عمر القماري- المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي

أيمن عبد الموجود- مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي

الدكتور محمـد درويـش- مستشار الاتصال السياسي لوزير التضامن الاجتماعي