"اشتري الآن وادفع لاحقًا".. انفوجرافيك يرصد وضع مصر في مجال التكنولوجيا المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "مصر تملك سوق تكنولوجيا مالية واعدة والأكثر جاذبية وربحًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويرصد الانفوجرافيك، وضع مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتملك مصر عددًا كبيرًا من المستخدمين المحتملين في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يبلغ إجمالي سوق التكنولوجيا المالية المتوقع في مصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم، وتشهد أيضًا زيادة في معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت؛ مما يجعلها أكثر الأسواق جذبًا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تعد مصر موطنًا لأول شركة يونيكورن في مجال التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأول تطبيق (BNPL) "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" في الشرق الأوسط. وتملك 80 شركة تكنولوجيا مالية وهو ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.