رئيس "مكافحة الآفات" يتابع سير العمل وحالة المحاصيل بجنوب الدلتا وسوهاج والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، اليوم الأحد، سير العمل وحالة المحاصيل المنزرعة في منطقة جنوب الدلتا ومحافظتي سوهاج والبحر الأحمر.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة إن ذلك يأتي انطلاقاً من دور وزارة الزراعة في تأمين الغذاء من خلال منظومة زراعية وتسويقية تفي بالاحتياجات الاستهلاكية للمواد الغذائية وفي ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على كل إنتاج زراعي من الآفات المختلفة.

وأشار رزق إلى أنه تم التنسيق مع مديري المديريات في محافظات مصر وتوجيه مديري المكافحة في نطاق كل محافظة بالمرور الدوري على الحاصلات الزراعية المختلفة؛ خصوصاً محصول القمح للاطمئنان على الإنتاج والاطمئنان على وجود المبيدات بالمحافظات وضرورة تدوير الكميات بين المراكز المختلفة طبقًا للاحتياج .

وتفقد رزق خلال زيارته الى منطقة جنوب الدلتا حقول القمح بالمنطقة، وكذلك زراعات الذرة المبكرة بالمراكز التابعة للمنطقة، وتم التنبيه بسرعة العلاج بالمبيدات الموصى بها في حال ظهور أية إصابات في تلك المحاصيل للحفاظ على المحصول، وأنها خالية من أي إصابة أو مظاهر الإصابة بأية حشرات، استكمالًا لدور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات واستعدادًا لموسم زراعة الذرة الشامية.

وقام رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بزيارة إلى محافظة سوهاج للمرور على زراعات الذرة المبكرة في مركز أخميم؛ حيث تم زراعة ما يقرب من 350 فدانًا من مساحة قد تبلغ 1000 فدان.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمكافحة الاستعدادات لمكافحة الآفات التي تصيب محصول الذرة؛ خصوصًا دودة الحشد الخريفية والتأكد من وجود المبيدات الموصى بها، وشدد على ضرورة المرور اليومي والتعامل الفوري مع أية حالة ظهور لهذه الآفة.

وتم المرور على محصول القمح؛ خصوصاً الزراعات المتأخرة، والتقى عدداً من المزارعين في المركز واستفسر منهم عن المشكلات التي تواجههم في المركز.

وتوجه رزق إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة عمليات المسح والتي ستقوم بها قواعد الجراد المنتشرة على ساحل البحر الأحمر وحتى خط عرض 22 مع الحدود السودانية.