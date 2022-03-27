دعوى حل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي بالنقض، يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات.

حملت الدعوي رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب.

وقال المدعي في دعواه، إن اللجنة الاوليمبية بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها يوم 23 أبريل القادم، رغم وجود بلاغ مقدم منه للنائب العام مطالبًا بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر 2 بعد كارثة اتحاد الفروسيه وثبوت تعاطي أحد اللاعبين "الحشيش" وحل اتحاد الكرة روسية الذي يترأسه حطب وفق الدعوى.

وتابع مقيم الدعوي، كيف يمكن أن يكون حطب معرضًا للحبس مما يفقده شرط حسن السيره والسمعه، كما يوجد العديد من علامات الاستفهام حول أحقية حطب من حيث المؤهلات العلميه والفنيه للشغل هذا المنصب المتطلبه لأي انتخابات، وكيف تتم الدعوه للانتخابات اللجنه الاوليمبيه رغم أن العديد من الاتحادات الرياضغيه التي ستنتخب اللجنه الاوليمبيه لم يتم فيها انتخابات والتي يمكن أن تفقد مركزها القانوني في أي لحظة.