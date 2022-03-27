اليوم.. الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بأنثى عبر الإنترنت.

وقال المحامي أشرف فرحات في تصريحات سابقة لمصراوي، إن نيابة البساتين أحالت اليوتيوبر إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالتحرش الجنسي بموكلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "فرحات" في تصريحات لمصراوي، أن الدعوى قيدت برقم 65 اقتصادي.

وكانت المجني عليها تدعى "سما" اتهمت اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، قائلة إنه نشر إعلانًا يطلب فتاة موديل لفيلم قصير، ثم طلب منها صورًا وعندما أرسلتها ردَّ عليها " انتي جسمك حلو".

وأضافت الفتاة في فيديو نشرته أن "حسن" طلب منها صورًا بملابس المنزل قائلًا: "أنتي جسمك أبيض من حياتي".