"قطعته بعد ما دخل غيبوبة ووزعت أشلائه".. لماذا تخلصت سماح من زوجها في المنيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

في واحدة من أشهر قضايا القتل التي حدثت بالصعيد وتحديدًا بمحافظة المنيا، تأتي واقعة مقتل زوج يدعى "عادل" على يد زوجته "سماح" وتقطيع أجزاء من جسده، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وفي حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته "مرشدة سياحية" بعد فترة من المشاكل الزوجية.

المتهمة تدعى "سماح" 39 عامًا، تعمل مرشدة سياحية، قررت التخلص من زوجها بعد زيادة الخلافات بينهما، عقب فترة من الزواج.

لم تراعِ سماح وجود طفلين، 10 و8 أعوام، لكنها اتبعت شيطانها نحو تنفيذ جريمتها بقتل الزوج والانتقام منه، بعد فشلها في التواصل إلى طريقة تضمن لها السعادة مع زوجها.

حياة الزوجين كانت تسودها الهدوء لسنوات عدة، حتى بدأت الخلافات تعرف طريقها إليهما، وهنا زاد غضب الزوجة، فتدخل عدد من الأقارب والأصدقاء لمحاولة الصلح بينهما، وهو ما حدث بالفعل، لكن سرعان ما كانت الخلافات تدب بين الطرفين.

وخلال العامين الأخيرين من حياتهما زادت الخلافات بينهما، حتى أن الزوجة طالبت بتطليقها، لكن لم تجد حلًا لعدم توافر شروط الطلاق الكنسي، واستمر الوضع كما هو، حتى فكرت الزوجة في فكرة شيطانية تستطيع من خلالها إنهاء حياة زوجها.

خطة المتهمة كانت تدور حول الاحتيال على زوجها باستدراجه لمعاشرتها بشكل مفرط، وبالفعل هذا ما حدث؛ حتى أصيب الزوج بغيبوبة سكر، لتستغل المتهمة ذلك وتقتله بسكين أعدته سلفًا.

شقيق المتهم يدعى "ياسر" 35 عامًا، تشكك في اختفاء شقيقه "عادل" وإصابته بمكروه، لأنه عندما سأل زوجة شقيقه، راوغته في الكلام، ثم عادت وأخبرته بأن شقيقه مات وأنها دفنته سرًا.

بعدما تشكك شقيق المجني عليه، قام بإبلاغ مديرية الأمن، التي بدورها قامت بضبط الزوجة وبمواجهتها بالتحريات وشهادة شقيق زوجها، انهارت واعترفت بالجريمة تفصيليًا.

المتهمة التي اعترفت بتفاصيل الواقعة، أوضحت أنها واصلت الانتقام من زوجها بتقطيع جسده وأعضاءه، وتبعت ذلك بإلقاء أشلائه في "خرابة" -وفق وصفها-.

وقالت الزوجة، إن قدرات زوجها البدنية كانت تفوقها وكان يخشى الأكل من يدها، فاستدرجته لمعاشرتها بشكل مفرط، حيث إنه مصاب بالسكر، وبالفعل أصيب بغيبوبة سكر، وقامت المتهمة بتمزيق جثمان الزوج وإلقاء الأشلاء في أماكن متفرقة بعد تقطيعها بساطور وألقتها، على عدة أيام.

بعد اعترافات الزوجة، جرى حبسها بقرار من النيابة، ثم أحيلت إلى المحاكمة، وكشفت محاضر الشرطة المقدمة ضمن أوراق الدعوى المحالة من النيابة العامة بالمنيا، أن المتهمة احتالت على زوجها وقتلته بسكين أعدته سلفًا.

عقب عدة جلسات من محاكمة المتهمة، أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمًا بإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا للزوجة المتهمة بقتل زوجها، وإلقاء أشلائه.