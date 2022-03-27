مصر للطيران للشحن الجوى تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في اجتياز تفتيشات الإتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية لمناولة وشحن البضائع والبريد من مصر إلى دول الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك على طائراتها وكذلك طائرات الشركات الأجنبية، التي تقوم بخدمتها، وتم اجتياز التفتيش الخاص بتجديد شهادتي "ACC3" و"RA3"، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة الحفاظ على الإعتمادات المحلية والدولية، لتعزيز الثقة على المستوى الدولي وجذب مزيد من العملاء.

وبحسب بيان، جاء حصول الشركة على الشهادتين الدوليتين استجابة لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على ضرورة تطبيق معايير أمنية معينة فيما يخص مناولة وتخزين وشحن البضائع والبريد إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو ما يدعم مكانة الشركة دوليا.

وصرح أحمد شاهين رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي: نتيجة التفتيش جاءت مطابقة للمعايير الدولية، مشيرا إلى استعداد وجاهزية العاملين بالشركة والتزامهم بالإجراءات الأمنية المحددة بمواقع العمل المختلفة بكل من مجمعات البضائع بالقاهرة والإسكندرية والأقصر.

من جانبه أوضح خالد يوسف رئيس قطاع حركة البضائع بالشركة: أن التفتيش الدولي وتجديد الاعتمادين الدوليين يهدف إلى التأكد من أن إجراءات مناولة الشحنات والبريد، تتم بأعلى مستويات الأمن والأمان والسلامة الأرضية والجوية، وبما يتطابق مع المعايير الدولية وكذلك معايير دول الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بشأن الإجراءات الأمنية وإجراءات الشحن الجوي التي تتبعها الشركة مشيدا بالمجهود المبذول من قبل المسئولين المعنيين، بتطبيق المتطلبات الأمنية والتنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية ومديرى المطارات ، وكذلك مسئولي مصلحة الجمارك بكافة المواقع التى تم التفتيش عليها.​