من بيت لبيت.. الصحة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك الحملة في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتجوب الحملة المنازل رافعة شعار "من بيت لبيت" في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

ودعا "عبدالغفار" في تصريحات اليوم، جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكداً مأمونية ومجانية التطعيمات.

وبحسب خطاب -حصل عليه الخليج 365- لرئيس قطاع الطب الوقائي، الدكتور عمرو قنديل، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، فإنه سيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ 1و3، من شقة لشقة بجميع المناطق الحضرية والريفية.

كما تضمنت التعليمات إعداد خطة سلسلة التبريد (كفاية أكياس التبريد - كفاية السعات التخزينية - كفاية حوامل المطعوم) ووضع خطة لاستيفاء عبر الكافي منها، مع إعداد خطة الموارد البشرية وتوزيع الأفراد على الفرق التطعيمية والإشراف ووضع الخطة اللازمة لتحديد مصادر المتطوعين لسد أي عجز في القوى البشرية ومخاطبة هذه الجهات والتنسيق معها.