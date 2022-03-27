​​تضر المناعة وتسبب حساسية.. سلامة الغذاء تكشف خطورة "بودرة الكنافة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خطورة استخدام مادة الكنافة السامة قبل شهر رمضان الكريم.

وقال منصور خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه ممنوع استخدام مادة الميت انفايت "بودرة الكنافة" في منتجات الألبان.

وتابع: "تم إعدام 80 طنًا من الحلويات داخل أحد المصانع مضافة إليها بودرة الكنافة"، موضحًا أن هذه المادة تستخدم في الدقيق والكنافة بنسبة 40 مللي جرام للكيلو.

وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أنه يتم استخدام بودرة الكنافة لإطالة مدة حفظ المنتج، لافتًا إلى أنه تم شن حملات وأخذ عينات من الكنافة، والتي نتج عنها أن بعض الأماكن لا تستخدمها وأماكن أخرى تستخدمها بنسب متفاوتة تصل لنسبة 70 مللي جرام للكيلو.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن استخدام بودرة الكنافة بنسب عالية يؤثر على المناعة ويسبب الحساسية وبعض الأضرار الأخرى.