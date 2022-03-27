إلغاء الإجازات.. "الطب البيطري" يكثف أعماله استعدادًا لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في هيئة الطب البيطري، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة، إنه تقرر زيادة عدد الأطباء، وإلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر، مشيراً إلى تنفيذ التفتيش على اللحوم وسرعة إجراء الكشف على المذبوحات.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه تم تأكيد ضرورة المرور اليومي على المجازر لمتابعة الأعمال، وتوفير كل الوسائل اللازمة لتطهير مجاري الصرف الصحي للمجازر، وسرعة التخلص من مخلفات الذبح، لافتاً إلى أنه تم تكليف رؤساء أقسام المجازر بالإدارات البيطرية بالوجود يوميًّا بالمجازر.

ولفت رئيس هيئة الطب البيطري بوزارة الزراعة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم والأسواق؛ لضبط المخالفين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين والصحة، وعمل غرفة عمليات بالمديرية لعمل نوبتجيات، لتلقي أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن وزير الزراعة وجه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق؛ خصوصًا اللحوم والأسماك والدواجن قبل شهر رمضان، مضيفًا أنه يتم ضبط مضبوطات فاسدة كل يوم بالأسواق، ويتم إصدار تقرير كل أسبوعين بكمية المضبوطات.