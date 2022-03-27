"مشروعات النواب" تطالب الحكومة بسياسات واقعية لدعم الاقتصاد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة رسم سياسات واقعية للاقتصاد الوطني تكون قائمة على تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي.

وشددت أبو السعد خلال استقبال محافظ البحيرة وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على ضرورة إقرار بروتوكولات تعاون بين الجامعات العلمية، والمختبرات البحثية، لإخراج أفكار ورؤى تتناسب مع ماتطمح إليه الدوله في التحديث والتطوير، وتطبيق هذا البروتوكول على جميع المناطق.

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بدأت زيارة الأربعاء إلى محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة هدفها التعرف على مشكلات المنتجين وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.