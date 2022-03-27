الإسكان: فتح باب حجز شقق "جنة" غدًا الأحد.. ونصائح لاستخدام الموقع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل غدًا الأحد ٢٧ مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الاثنين ٢٨ مارس في تمام الساعة ١٢ من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا.

وأوضحت، أنه يسمح فقط للمواطنين الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز الخاصة بمشروع جنة ورفعوا مستنداتهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني، ولن يسمح بذلك للمواطنين المتقدمين على مشروعي سكن مصر ودار مصر.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الخطوات الخاصة بحجز الوحدة السكنية محدودة وسريعة، حيث يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا ثم إدخال الرقم القومي للمستخدم والرقم السري له، وتأكيد أنه مستخدم حقيقي وليس دخول وهمي Captcha ، ثم يقوم المواطن بكتابة كود الوحدة الخاصة به ثم الضغط على إرسال ثم تظهر رسالة له باختيار الوحدة الراغب بها.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة عدم قدرة المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني يجب عليه تحديث الصفحة Refresh بصورة مستمرة عبر الصغط على Ctrl+f5 أو الضغط على f5، حتى يستطيع المواطن الدخول إلى الموقع بصورة أسرع وذلك ضمن عملية إتاحة الدخول إلى الموقع بصورة أكثر تنظيمًا.

ونوهت إلى ضرورة عدم استخدام المواطن لأكثر من جهاز أثناء عملية الدخول إلى الموقع الإلكتروني وحجز الوحدة السكنية، حيث وصل معدل دخول الأفراد إلى الموقع الإلكتروني إلى ٦٥٠٠ مواطن في الثانية، وهو معدل ضخم جدا يؤدي للضغط الشديد على السيرفرات الموجودة بالموقع.