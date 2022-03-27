​رئيس "علمية كورونا": تفعيل المجلس الصحي المصري "يوم فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

اعتبر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، تفعيل قانون المجلس الصحي المصري بمثابة "يوم فرح لمصر وتقدير للطبيب والهيئة الصحية المصرية وكل القطاعات الطبية المختلفة".

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية"، بحضور الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وشدد حسني على أنه كان حلما توحيد الجهات التي تعطي شهادة طبية مهنية بمعايير موحدة، ليصدر قانون المجلس المصري بتوحيد التدريب المهني بكل مستوياته.

وذكر أن الزمالة المصرية أصبحت تحت مظلة المجلس الصحي المصري الذي يعطي قيمة لهذه الشهادة في جميع التخصصات الطبية، لافتا إلى أن المجلس سيتابع كل العمليات التدريبية ووضع منهج علمي موحد، وكذلك اختيار المدربين ووضع امتحان موحد لممارسة المهنة.