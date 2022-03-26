قضايا الدولة تنعي نقيب المحامين رجائي عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

نعى المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة بخالص الحزن والأسى، رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم.

صرح بذلك المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ولأسرته ونقابة المحامين خالص العزاء.

وتوفي رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة اليوم السبت،

رجائي عطية عبده، مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر.

ورجائي عطية نجل النقيب "عطية عبده" المحامي، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور.