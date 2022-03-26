لسرقة أمواله.. إحالة أوراق عصابة للمفتي قتلت مواطنًا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في اتهامهم بتكوين عصابة للسرقة بالإكراه وقتل شخص والشروع فى قتل آخر بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

صدر الحُكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في يوم 4 سبتمبر 2012 بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، قتلوا المجنى عليه "رفعت. م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أيا ممن يعترض سبيل جرمهم إذ كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه فأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية ووزعوا الأدوار فيما بينهم.

إذ يقوم الأول والثاني بمراقبة عملاء البنك الأهلي المصري فرع السادس من أكتوبر فتخيروا المجني عليه لسحبه مبلغ مالي كبير فتتبعاه وأبلغا المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس بموقعهم لإنفاذ مخططهم الاجرامي إذ اعترضوا سبيله بسيارتهم وأرغموه على التوقف تحت تهديد أسلحتهم النارية وما أن هب المجني عليه لمقاومتهم حتى أطلق السادس صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واقترنت بالجناية الأولى جناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في سرقة مبلغ مالي وقدره 165 ألف جنيه المملوك للمجني عليه.