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نقابة الصحفيين تنعى رجائي عطية: خدم مهنته وأمته بعمله وفكره

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان ومجلس إدارتها وأعضاء جمعيتها العمومية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الفقيه القانوني الكبير رجائي عطية الذي وافته المنية صباح اليوم.

ودعت النقابة، في بيان، اليوم السبت، للفقيد الراحل بالرحمة والمغفرة، سائلة الله تعالى لأهله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما توجهت النقابة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين وجموع الشعب المصري بخالص العزاء والمواساة في وفاة هذا الفقيه المفكر الذي خدم مهنته ووطنه وأمته بعلمه وفكره وإخلاصه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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