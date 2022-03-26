أول تعليق من من أسامة هيكل بعد انتهاء عمله رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام السابق، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل انتهاء فترة عمله كرئيس للمدينة.

وقال هيكل، في تصريح، لمصراوي، اليوم السبت: انتهت المدة رسميا، وكل جهة ترسل ممثلين وكنت ممثلا للهيئة، ثم تم تكوين مجلس جديد برئاسة عبدالفتاح الجبالي وتم عقد جمعية عمومية.

وأضاف أسامة هيكل: المدينة كانت مديونة بـ 185 مليون جنيه في 2014، ولدينا أرباح 137.6 ومفيش ولا مليم ربح.

وعن انتهاء فترة عمله بالمدينة، قال هيكل: فخور جدا وفرحان باللي عملناه، وسعيد بالتجربة، تكاد تكون الشركة الوحيدة اللي تقدر تحقق أرباح بعد الخسارة.

كانة أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انتهاء فترة عمله رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال هيكل في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اليوم انتهت فترة عملي كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي، أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين الذين تعاونوا معي طوال هذه الفترة وساندوني بخبراتهم الواسعة.